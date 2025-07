Tagasi 24.07.25, 18:00 Mahu sadam täidaks tühimiku põhjarannikul, aga enne kulub sadu tuhandeid Põhjarannikul asuva Mahu sadama taastamine oleks abiks rannikupurjetajatele, aga läheks maksma tagasihoidlikumate arvutuste järgi 700 000 eurot. Viru-Nigula vallal on selleks toetusraha 215 000 eurot.

Tõnu Tamm on Mahu sadama käekäigu enda südameasjaks võtnud.

Foto: Andres Pulver

Viru-Nigula endine vallavanem Einar Vallbaum ütles, et Mahu rahvaga sai asja veidi arutatud ja leiti, et juurde on vaja vähemalt 200 000 eurot – siis saaks juba midagi ette võtta.