Tagasi 23.07.25, 15:40 Leidsin investeeringu, kust vajadusel raha võtta Ikka ja jälle pean uute investeerimisvõimaluste poole vaadates tõdema, et vaba raha on hetkel vähe – seetõttu ei tee ma ka midagi uut. Üks võimalik rahastuse allikas on mulle aga United Property Fundi osakute müük, kuna seni pole ma loodetud tulemust saavutanud.

Kristiine Keskus on üks investeering, mille EfTEN United Property Fundist leiab.

Foto: Liis Treimann

Pilguheit kontole näitab, et 2022. ja 2023. aastal kokku ostetud 750 fondiosakuga olen jätkuvalt ligi 8% ehk 542 euroga miinuses. Teenitud intressid teevad küll üldpildi veidi paremaks, sest kuue intressimaksega olen saanud ligikaudu 690 eurot. Seega on positsioon kokkuvõttes 142 euroga plussis, kuid enam kui kolme aasta peale on see siiski üsna tagasihoidlik tulemus.