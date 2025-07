Tagasi 24.07.25, 21:58 USA töötu abiraha taotlused langesid kuuendat nädalat järjest Majandusandmete osas vaikse nädala keskel tervitas investoreid järjekordne märk sellest, et USA tööturg on vastupidav.

USAs võtab töötajatel uue töökoha leidmine varasemast kauem aega.

Foto: AP/Scanpix

Neljapäeva hommikul avaldatud USA tööministeeriumi andmed näitasid, et 19. juulil lõppenud nädalal esitati 217 000 esialgset töötu abiraha taotlust, vahendas Yahoo Finance. See on 4000 võrra vähem kui eelmisel nädalal ja madalaim iganädalaste taotluste arv alates 12. aprillil lõppenud nädalast.