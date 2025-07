Tagasi 24.07.25, 10:00 Harju Elektri juht Tiit Atso: loodetavasti pole rohkem vaja kärpida Harju Elektri müügimahud on mitu kvartalit langenud, mistõttu on börsifirma keskendunud rohkem kärbetele ja tegevuse efektiivistamisele, kuid kasvav tellimuste maht annab siiski lootust edaspidi paremateks tulemusteks, rääkis Harju Elektri juhi Tiit Atso.

Harju Elektri juht Tiit Atso sõnul on edaspidi ettevõtte peamine fookus müügimahtude tõstmine ja tellimusraamatu kasvatamine.

Foto: Andras Kralla

“Meie puhul tihti asjad jõuavad natukene viitega. Kui meil on kõige keerulisem aeg, siis tihtipeale hakkabki juba olukord muutuma. Tõesti võin kinnitada, et pisut on tunneli lõpus valgust näha,” rääkis Atso Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

See tähendab, et kuigi ka edaspidi on ettevõtte fookuses kuludega tegelemine, aga loodetavasti kärpima enam ei pea, rääkis börsifirma juht.

Intervjuus tegi Atso täpsema sissevaate Harju Elektri teise kvartali tulemustesse ja seejuures ülevaate, kuidas läheb ettevõttel peamistel eksporditurgudel. Samuti rääkis ta Harju Elektri plaanidest Ukrainas ja USAs, investeeringust superkondensaatoreid arendavasse Skeletoni ning laiemalt tööstussektori olukorrast.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Küsis Aivar Hundimägi.