Rahu, ainult rahu!

Foto: Anti Veermaa

Koroonaajale võib aitäh öelda selle eest, et ta raputas viimase kui ühe rahulollu vajunud ettevõtte püsti, sest nii oleme järgmisteks muudatusteks juba heas lähteasendis, leiab Äripäev juhtkirjas.

Loomulikult oleks uutele muutustele turvaline vastu minna priske rahakotiga, seda on paraku koroona ebavõrdselt laastanud. Vähemalt sama oluline on aga avatud suhtumine ja muutustele reageerimise valmidus, seda on koroonaolukorras paljudes valdkondades kõvasti treenitud.

