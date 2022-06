Juhtkiri

Äripäev

Inimeste säästud on siiski kah tähtsad

Foto: Anti Veermaa

Järgmise valitsuse – mis iganes koosseisus see siis olema saab – ajal peaks vähemasti nn hoiu-laenuühistute kontrollimise eelnõu vastu võetama, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Oleks väga keeruline vaielda väitega, et leidub akuutsemaid küsimusi kui see, kes peaks kontrollima hoiu-laenuühistute (HLÜ) tegevust ning kas ja millised neist peaksid taotlema krediidiasutuse tegevusluba. Ennekõike oleme praegu mõtetes ja tegudes Ukrainaga, kuid eestlased muretsevad palju ka Euroopa kiireima inflatsiooni pärast. Ning see on alles aktuaalsete teemade loetelu algus.

