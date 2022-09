Juhtkiri

Ukraina on löönud Koljati kõikuma, nüüd ei tohi meie jalga väristada

Foto: Anti Veermaa

On aeg veenda Euroopa Liidu liikmesriike selles, et nüüd tuleb Venemaaga veelgi karmimalt käituda ning teda niiviisi lüüasaamisele lähemale nügida, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Ukraina võitlejad on viimastel päevadel saavutanud sõjas Venemaaga edu, mis pole üllatanud üksnes Läänt, vaid paistab et ukrainlasi endidki. Manitsused mitte sattuda eufooriasse ja hakata rääkima käegakatsutavast võidust on siinkohal omal kohal – tagasi võetud maa moodustab alles väikese osa okupeeritud alast. Samas võib julgelt väita, et Vene vägedes on võtnud maad ulatuslik kaos, mis kõneleb lisaks muule nende olematust moraalist. Ukrainal õnnestus paari päevaga vabastada alasid, mille vallutamine võttis Venemaal mitu kuud. See on fakt.

