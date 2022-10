Erki Nool: Vene sportlast keegi enam ei igatse

Erki Nool rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis Vene sportlaste boikoteerimisest. Foto: Raul Mee

Kui Rahvusvahelise Olümpiakomitee president Thomas Bach rääkis hiljuti, et peaks otsima võimalusi, kuidas hakata Venemaa sportlasi taas võistlustele lubama, siis olümpiavõitja Erki Nool usub, et agressorriigi sportlaste osalemise piiramine on siiski õigustatud.

“Viimati küsisin Euroopa meistrivõistlustel paljude osalejate käest selle teema kohta ja tuli välja, et kõik on juba ära harjunud. Kuigi 4-5 aastat tagasi olid Vene sportlased veel tooniandjad ja domineerivad, siis tänaseks hetkeks on kaart läinud palju laiemaks ja Vene sportlasi keegi enam ei igatse,” rääkis Erki Nool Äripäeva raadios.

