Juhtkiri

Äripäev

12. juuli kell 3:05







Rahast peab rõõmu olema. Selleks peab raha olema

Foto: Anti Veermaa

Säästmise, investeerimise ja n-ö elu elamise tasakaalupunkti tulebki otsida, kuid "hurraa!" hüüdes rohkem kulutama hakates seda ei tabata, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Sure nulliga, õpetab viimasel paaril aastal investorkonnas – seal hulgas Eesti omas – laineid löönud börsikaupleja Bill Perkinsi raamat ("Die With Zero: Getting All You Can from Your Money and Your Life"). Rahal on ajas erinev väärtus, kõlab autori sõnum väga lühidalt kokku võetuna. Inimesed säästavad liiga palju liiga hiliseks eluetapiks, selmet kulutada raha mõistlikul moel selleks, et elust rohkem rõõmu tunda.