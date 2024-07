Võib öelda, et Äripäev ei ole Kristen Michali peaministriks tõusmise ja uue valitsuse moodustamise suhtes just ülevoolavalt positiivselt meelestatud olnud. Pigem oleme hoidnud skeptilist joont. Näiteks tuletasime me ühes varasemas juhtkirjas meelde nn Silvergate’i, märkides, et kuivõrd Reformierakonna rahastamisskandaal summutati ilma avalikkusele eluliselt usutavaid vastuseid andmata ära, on see vaatamata 12 aasta möödumisele tänini niiske plekk minevikust, mille kohta tulebki taas aru pärida.