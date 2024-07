Tagasi 04.07.24, 06:00 Michali minevikust. Ausalt Eesti järgmise peaministri aastatetagune suur skandaal jäi veenvate vastusteta ning on seepärast jätkuvalt aktuaalne, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Kas 12 aastat on pikk aeg? Oleneb, millest või mille puhul, eks. Kui jutt käib poliitskandaalist, kus kedagi ei mõistetud millegi eest süüdi, siis tahaks vastata pigem jaatavalt. Ent Kristen Michali tõusmine valitsuse etteotsa on tuletanud meelde valge kampsuni, ämmalt saadud sularahapatakad jmt – teisisõnu nn Silvergate’i ehk Reformierakonna rahastamisskandaali –, nagu see olnuks pärast koroonakevadet.

