Meie Äripäevas oleme veendunud, et mida läbipaistvam ja ausam on majandus, seda kiiremini see kasvab. Selle mõtte hõikas mullu edukaimate ettevõtete ehk Äripäeva TOP 100 gala lavalt maha TOPide koostaja, Infopanga andmekeskuse juht Jane Suu. Ühtlasi sisaldab see vastust küsimusele, miks me üldse ettevõtete edetabeleid teeme. Eri TOPe ehk edetabeleid tuleb meie just 35aastaseks saanud meediamajast aastas enam kui 70.