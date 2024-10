Tagasi ST 03.10.24, 11:55 Kontrolli, kas sinu ettevõte kuulub Äripäeva TOPi Sügistalvine hooaeg on käes ja sellega seoses kuulutame taas välja valdkondade ja maakondade TOP-id, kus tunnustatakse Eesti ettevõtluse tublimaid tegijaid. TOPides osalemine annab ettevõttele võimaluse näidata oma majandustulemuste tugevust ja olla nähtav laiemale publikule.

Kui sa pole veel kontrollinud, kas sinu ettevõte kuulub TOPi, on nüüd õige aeg seda teha! Äripäeva TOPi eksklusiivsesse klubisse kuulub vaid 1% Eesti ettevõtetest.

Äripäev on alates aastast 1993 koostanud erinevaid TOP edetabeleid, et tunnustada elujõuliseid ja järjepidevaid Eesti ettevõtteid. Igal aastal koostame üle 70 erineva edetabeli. Pikaajalise tegevuse tulemusel on Äripäeva TOPi kuulumisest saanud ettevõtte kvaliteedimärk, mis on tuntud ja tunnustatud nii ettevõtete kui eraisikute seas.

Mille järgi TOPid koostatakse?

TOPide koostamisel võetakse eelkõige arvesse ettevõtte müügitulu, kasumit, rentaablust ja ettevõtte lisandväärtust töötaja kohta. Valdkonna TOPi pääsemiseks pidi ettevõtte vastava valdkonna tegevuse osakaal käibest olema vähemalt 51%. Samuti peab ettevõte olema tegutsenud kahel järjestikusel täismajandusaastal. Näitajate põhjal reastati ettevõtted järjekorda, iga koht järjestuses andis kohale vastava arvu punkte.

Kui ei leia ettevõtet TOPist võib põhjus olla järgnevas:

• Ettevõttel pole olnud aktiivset majandustegevust kahel täielikul majandusaastal.

• Kui ettevõtte viimase aasta või kahe viimase aasta keskmine omakapital on negatiivne.

• Kui ettevõttel puuduvad töötajad või nende arv on alla arvutustes lubatud piiri.

• Kui ettevõtte aruanne ei olnud edetabeli koostamise hetkel äriregistri elektroonilisest süsteemist kättesaadav.

• Kui ettevõte oli kustutatud, likvideerimisel või pankrotis TOPi koostamise hetkel.

• Emaettevõte andmeid konsolideerides tütarfirmad samas edetabelis osaleda ei saa.

• Ettevõttel on suured võlad (edetabeli koostaja võib seda reeglit pehmendada ajatatud võlgade puhul).

• Kui ettevõtte majandusaasta aruanne sisaldas audiitori märkust, mis viitas majandusnäitajate vigasele esitamisele või puudustele.

