Tagasi 22.01.25, 06:00 Kui Trump ja Putin lähevad tülli Ei saa välistada, et Donald Trump kuulab ühel hetkel Euroopa mõtteid Ukraina ja Venemaa asjus rohkem, kui me loota julgeme. Sellekski tuleb valmis olla, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

See on üksnes retoorika. See on üksnes retoorika…

Ameerika Ühendriikide, vaba maailma juhtiva riigi president ajab ametisse vannutamisel autokraatlikku juttu kogu maailma aukartuse pälvimisest ja Panama kanali endale võtmisest ning pillub nagu muuseas otseseid valesid. Tema suur toetaja ja nõuandja, planeedi rikkaim inimene, viskab natsitervitusele neetult sarnase žesti. Kaks korda. Otse südamest, kinnitab ta ise.

Donald Trumpi ametisse nimetamise tseremoonia ei hajutanud hirme, mida Trump 2.0 ees tuntakse. Vastupidi, näiteks lubadus kehtestada Mehhikole vaid 10 päeva pärast 25% toll pani autotootjad Euroopast Lõuna-Koreani tõsiselt muretsema ning paiskas ka nende aktsiaid langusse.

Ent esialgu on need kõigest kõlavad sõnad, milliseid Trump on kogu oma poliitikas olemise aja uljalt pildunud, viies neist päriselt ellu vaid väikese osa. Nõnda jääbki üle loota: see on üksnes retoorika, see on üksnes retoorika…

Kahe teraga mõõgad