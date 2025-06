Haagi head-halvad-head sõnumid

See on uskumatu, et Eesti riik menetleb kaitsetööstuspargi rajamist nii kaua. Me peame endale aru andma, et idapiiri taga ei küsi mitte keegi kohalikelt, mida nad arvavad sõjalise taristu objektide rajamisest või laiendamisest, kirjutab riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid (SDE).