Reformierakond ei pidanud oma valijast lugu

Niisiis, kunstlikult esile kutsutud Tallinna võimukriisi oli vaja selleks, et tuua Urmas Sõõrumaa niimoodi Reformierakonna valimiskampaaniasse, et kõik kaamerad on nende poole pööratud . Suurärimees Sõõrumaa on – vähemalt praeguse seisuga – oravapartei linnapeakandidaat ka eesootavatel valimistel, katsed midagi muud väita on puru silma ajamine.