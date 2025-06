Tagasi 27.06.25, 16:50 Isamaa ei poolda Reformierakonna vangerdust Tallinnas “Ei ole vaja niimoodi rapsida paar kuud enne valimisi,” ei toeta Pärtel-Peeter Pere koalitsioonikaaslane Kristjan Järvan linnavalitsuse kõigutamist ka Urmas Sõõrumaa egiidi all.

Pärtel-Peeter Pere ja Reformierakond räägivad laua ees üht ja avalikkuse ees teist, on abilinnapea ja Kristjan Järvan tõre

Foto: Andras Kralla

Järvan ütleb, et Isamaale on Keskerakonnata koalitsioon oluline, aga samas tundub nii talle kui Isamaale, et kuna koalitsiooni aluspõhimõtteid on tugevalt ja pidevalt rikutud, on ka ebaselge, kas praegune koalitsioon eksisteerib.