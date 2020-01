Saku: 200 aastat Eesti õllekultuuri lipulaeva

Saku Õlletehas on olnud läbi kahe sajandi Eesti toiduainetööstuse lipulaev, mille märgiliseks tähiseks lähiajaloost on lääneliku õllekultuuri sümboliks kujunenud Saku Originaal. Tänapäeval on ettevõtte äritegevuse lahutamatuks osaks fookus ka keskkonnasuutlikkusele, näiteks tõi Saku Õlletehas 2019. aastal turule senisest 20 grammi kergema taaskasutatava klaaspudeli Foto: Arno Mikkor