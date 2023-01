Juubel

SGS Eesti: kui ettevõte oma arendusse pidevalt ei panusta, on ta määratud kaotama

Ekspertiisi-, testimis- ja sertifitseerimisteenuste maailma liider SGS tähistab sel aastal 145. tegevusaastat, Eestis alustati tööd 30 aastat tagasi. SGS Eesti ASi esindaja Aleksandrs Kļujevsi sõnul on ettevõtte eesmärk alati olnud kasvada jätkusuutlikult, pannes rõhku teenuste kvaliteedile, arendada töötajaid, tõsta tegevuse efektiivsust ning optimeerida oma mõju keskkonnale.

„Need ettevõtted, kes pidevalt oma arengusse ei panusta ja loorberitele puhkama jäävad, on määratud kaotama,” nendib Kļujevs. „SGS on läbi aastate pidevalt kasvanud, prognoosides klientide ja ühiskonna ootusi ning pakkudes esmaklassilist teenust kõikjal, kus seda vajatakse. Meid tunnustatakse ülemaailmse kvaliteedi ja terviklikkuse etalonina. Rohkem kui 96 000 töötajaga opereerime enam kui 2700 kontorist ja laborist koosnevat võrgustikku üle maailma.”’

SGS arvestab alati klientide ja ühiskonna ootustega, tänu millele suudetakse pakkuda oma sektoris turu parimaid teenuseid. „Olles liider selliste ärilahenduste pakkumisel, mis parandavad teenuste ja toodete kvaliteeti, ohutust, tootlikkust ja vähendavad riske, aitame klientidel saavutada edu tänapäeva üha enam reguleeritud ja kontrollitud keskkonnas. Meie sõltumatud teenused võimaldavad klientidel saada täiendavaid konkurentsieeliseid ning tagada nende äritegevuse jätkusuutlik areng,” selgitab Kļujevs.

Killukesi ettevõtte põnevast ajaloost

Juba 1878. aastal muutis SGS Euroopa teraviljakaubandust oma uuenduslike põllumajanduskaupade kontrolliteenustega. Sellele edukale algusele järgnes käibe kasv ning põllumajandustoodete kvantiteedi- ja kvaliteedikontrolli laienemine üle maailma. 20. sajandi keskel hakkas ettevõte laiendama oma teenuste valikut ning pakkuma ülevaatus-, testimis- ja ekspertiisiteenuseid erinevates tööstusharudes, sealhulgas tööstuses, kaevandustes ning nafta- ja gaasisektoris ja keemiatööstuses.

1981. aastaks oli Šveitsi börsil noteeritud SGS pälvinud tööstusharu vaieldamatu liidri maine. Ettevõte oli tuntud oma võime poolest leida lahendusi eriti keerulistele probleemidele, millega organisatsioonid pidid silmitsi seisma.

SGS Eesti AS-i asutas SGS Societe Generale de Surveillance S.A. aastal 1993. Eesti haru on osa suurest SGS Groupist, mis võimaldas kohe algusest peale kaasata igapäevatöösse kogenud ja professionaalsuseid oma ala eksperte üle maailma. Nii suudab SGS Eesti pakkuda sarnaselt emafirmale klientidele tõhusaid teenuseid väga lühikese aja jooksul ja just seal, kus neid vajatakse.

SGS on alati valmis laiendama oma võimalusi sertifitseerimise, kontrollimise ja testimise valdkonnas, kohanedes klientide ja turu vajadustega. Ettevõtte edasised plaanid on uute projektide arendamine ja vastavalt klientide vajadustele äri ümberorienteerimine uutele tööstusharudele.

Jätkusuutlikkus on äärmiselt oluline

Olles olnud aastaid oma valdkonna liider, jätkab SGS ka edaspidi piiride nihutamist. „Meie jätkusuutlikkuse ambitsioonid on võrreldamatud ja annavad meile tugeva suuna, et tagada tulevastele põlvkondadele parem, turvalisem ja paremini ühendatud maailm,” kinnitab Kļujevs.

Ta loetleb ettevõtte jätkusuutlikkuse ambitsioone aastaks 2030: „Toetame kasvuhoonegaaside heitkoguste piiramist ja kliimamuutustega võitlemist läbi ressursside vastutustundliku kasutamise ja tõhusa jäätmekäitluse. Edendame ühiskonnas võrdsust, heaolu ja jõukust ning muudame maailma paremaks turvaliste, õiglaste, läbipaistvate ja vastutustundlike äritavade kaudu.”

Kļujevsi sõnul on prioriteediks leida uuenduslikke viise oma klientide ettevõtetele väärtuse loomiseks. „See lähenemisviis võimaldab meil aidata oma klientidel parandada kvaliteeti, ohutust, tõhusust, tootlikkust ja turule jõudmise kiirust, vähendades samal ajal riske ja kasvades jätkusuutlikult.”

Töötajad on investeering edusse

SGS pakub ainulaadseid võimalusi keeruliste professionaalsete probleemide lahendamiseks ja suhtlemiseks erinevate valdkondade juhtivate ekspertidega, mis võimaldab inimestel avada oma potentsiaali ja luua edukat karjääri. SGS-is töötades saavad töötajad mitmeid väga häid soodustusi, näiteks töötada turvalises ja stabiilses töökeskkonnas, kus pannakse suurt rõhku töötingimuste kõrgetele standarditele. Ettevõte on vana ja stabiilne ning omad klientide ja partnertite seas usaldusväärset mainet.

„Meie meeskond on ambitsioonikas, kirglik ja uuendusmeelne, olles keskendunud arengule ja efektiivsusele,” nendib Kļujevs. „Pakume töötajatele enesearenguks erinevaid koolitusi ja vahendeid ning koostame personaalseid arenguplaane. Tänu avatud ettevõttekultuurile on suurepärane võimalus teha koostööd kolleegidega teistest tööstusharudest, piirkondadest ja riikidest. Meie peamiseks konkurentsieeliseks ongi just need meie oma inimesed, kes on professionaalsed ja oma töös kirglikud. Koos suudame olla parimad ja pakkuda klientidele parimat teenust!”

SGS äripõhimõtted edu saavutamiseks

Ausus. Tegutseme ausalt ja vastutustundlikult. Järgime nende riikide reegleid, seadusi ja määrusi, kus tegutseme. Omame oma arvamust, ei karda tõstatada vastuolulisi küsimusi ja oleme valmis arutama kõiki tekkivaid probleeme.

Tervis ja ohutus. Kaitseme täielikult kõiki SGS-i töötajaid, töövõtjaid, külastajaid, sidusrühmi, varasid ja keskkonda tööga seotud vahejuhtumite, mõjude ja kahjustuste eest.

Kvaliteet ja professionaalsus. Kehastame SGS kaubamärki ja selle sõltumatust oma igapäevase käitumise ning suhtumise kaudu teistesse. Oleme kliendikesksed ja püüdleme tipptaseme poole. Sõnastame oma seisukoha alati selgelt, lühidalt ja täpselt. Püüame pidevalt parandada teabe kvaliteeti ja edendada teabe läbipaistvust. Austame kliendi õigust kaitsta konfidentsiaalseid ja isikuandmeid.

Respekt. Austame inimõigusi. Meil kõigil on kohustus luua inimväärikuse kaitsel, võrdsetel võimalustel ja vastastikusel lugupidamisel põhinev töökeskkond. Julgustame oma töötajate mitmekesisust ega salli igasugust diskrimineerimist.

Jätkusuutlik arendus. Kasutame oma ressursse ja kogemusi tuleviku jätkusuutlikumaks muutmiseks. Oleme pühendunud oma keskkonnamõju minimeerimisele kogu väärtusahela ulatuses. Sotsiaalselt vastutustundliku ettevõttena investeerime inimeste elujärje parandamisse piirkondades, kus tegutseme.

Juhtimine. Oleme kirglikud, ettevõtlikud inimesed, kellel on lakkamatu soov õppida ja uuendusi teha. Tegutseme avatud kultuuris, kus tulemust tunnustatakse ja premeeritakse. Julgustame meeskonnatööd ja pühendumist ühisele eesmärgile.

SGS teenusteportfell sisaldab: • inspekteerimisteenused, kaupade kvaliteedi, koguse ja kaalu kontroll (põllumajandus-, naftakeemia- ja söetööstus ning väetised); • sertifitseerimisteenused ja toodete vastavuskontroll rahvusvaheliste, riiklike-, tööstus- ja muude normidokumentidele; Lisaks pakub ettevõte järgmisi teenuseid: • ohtlike kaupade veokorraldus, sealhulgas identifitseerimine, pakendamine, märgistamine ja dokumenteerimine; • nafta, naftasaaduste, kütuse ja vedelkemikaalide tollikoodi (KN-kood) määramine; • abistamine segamise kavandamisel ja läbiviimisel, lisaainete kasutuselevõtul ja muude naftatoodete kvaliteedi optimeerimisel.