Aina rohkem on inimesi, kes tunnevad ennast üksildaselt. Uuringud näitavad, et see on suur terviserisk. Kuidas üksildusega toime tulla?

Ameerika pensionitele jäänud inimeste assotsiatsioon (AARP) leidis oma uuringus, et enam kui 35 protsenti üle 45-aastastest täiskasvanutest on üksildased. Üksildus on aga üks suuri faktoreid, mis mõjutab inimeste tervist, kirjutab MarketWatch.

Raportist leiti ka seda, et üksildased inimesed osalevad väiksema tõenäosusega sotsiaalsetel üritustel, mis võib samuti tervisele kehvasti mõjuda. Sotsiaalsus on vaimsele, füüsilisele ja emotsionaalse heaolu jaoks võtmetähtusega.

Lisaks sellele tõstab üksildus surmariski 45 protsendi ja psüühiliste ja füüsiliste haiguste riski 59 protsendi võrra. Seda seostatakse ka Alzheimeri tõvega ning üksildased inimesed veedavad pikemat aega vanadekodus.

Hea uudis on see, et sul on võimalik tekitada tervislikud harjumused, mis võimaldavad sul vananedes püsida hea tervise juures, õnnelik ja aktiivne.

Allpool on välja toodud kuus sammu, kuidas üksildusega võidelda:

Teadvusta tunnet

Sa oled üllatunud, kui paljud inimesed eitavad oma depressiooni või teisi seisundeid, mis paneb neid väga kehvalt tundma. Sama kehtib üksildustunde puhul. Üksilduse teadvustamine ja arusaamine, et tegemist on tundega, mitte faktiga, võib aidata sellest üle saada.

Lisaks sellele peaksid eristama isolatsiooni ja üksildust. Isolatsiooni iseloomustavad üksi elamine, sugulaste puudumine ning kodus püsimine. Lisaks sellele ei kasutata suhtlemiseks ka telefoni või arvutit ning kodus veedetakse vähemalt 9 tundi päevas.

Üksilduse teeb inimese jaoks tihtipeale raskeks see, et ta tahaks omale häid sõpru. Ta ei pruugi oma sõpru ja perekonda piisavalt palju näha ning uute inimestega tutvuda. Inimesel ei ole kellelegi toetuda ja ta on pühade ajal üksi.

Isolatsiooni ja üksilduse eristamine võimaldab sul aru saada, et paljud asjad on tegelikult sinu kontrolli all. Sul on võimalik oma käitumist ja kogemusi muuta, mis aitab nii isolatsiooni kui ka üksilduse vastu.

Tee plaan, et oma harjumusi muuta

Pärast üksildustunde teadvustamist ja isolatsioonist arusaamist on sul võimalik teha selgem plaan, mis võimaldab harjumusi muutma hakata. Tahtliku plaani tegemine on väga suur samm, mis sind edasi viib. Alusta ühest harjumusest ning ära püüa kohe kõike muuta. Muuda seda harjumust nõnda, et see saab osaks sinu loomusest. Seejärel võta ette järgmine harjumus.

Keskendu teistele ja ole uudishimulik

Kui teised tunnevad, et neid kuulatakse ja toetatakse, siis võivad suhted areneda palju kaugemale. Selle asemel, et enda tunnetele ja ebakindlusele keskenduda, proovi tähelepanu suunata teisele inimesele. Sa ei pea oma negatiivseid mõtteid kuulama ning oma vigade peale mõtlema. Inimesed on siis valmis ennast sinule rohkem avama.

Kui sa suunad tähelepanu enda ümber olevatele inimestele, siis tunne huvi nende elu vastu. Uudishimu võib vestlused viia vahel päris kaugele.

Kasuta ühenduses olemiseks tehnoloogiat

Kui sa saad vanemaks, siis juhtub üks kahest – kas sinu perekonna ja sõprade ring laieneb või kahaneb. Üks võimalus distantsilt kaugemaid suhteid hoida on tehnoloogia.

Tehnoloogiajastul on võimalusi väga palju, olgu selleks interneti- või videosuhtlus. Rakenduste ja programmide kasutamine pole sugugi raske ning see tasub ka vanematel inimestel ära õppida.

Samas tuleb meeles pidada, et tehnoloogia võib olla ka isoleeriv. Seega tuleks kasutada seda suhete tugevdamiseks, mitte vundamendi ladumiseks. AARPi uuringust selgus, et internet teeb isikliku informatsiooni jagamise lihtsamaks. Samas tundsid 13 protsenti vastanutest, et interneti tõttu on neil sügavaid suhteid vähem.

Hakka vabatahtlikuks

Vabatahtliku töö leidmine, mis läheb sinu eesmärkide ja baasväärtustega kokku, võib olla väga kasulik. See ei anna sulle ainult võimalust kohtuda uute inimestega. Vabatahtlik töö maandab stressi ning teeb sind õnnelikumaks. Lisaks sellele inspireerid teisi samuti ühiskonda panustama.

Hakka uut asja õppima

Mida oled alati õppida tahtnud? Nüüd on sul veel üks pea põhjus, miks sellega alustada. Eluaegne õppimine on väga kasulik – see võimaldab sul pidevalt kasvada, mis muudab pidevalt sinu ajus olevate neuronite vahelisi ühendusi. Lisaks sellele on sul võimalik kohtuda ka uute inimestega.

Kui sa ümbritsed ennast sarnaselt mõtlevate inimestega, siis on tunduvalt tõenäolisem, et sinu lähedaste ring on õige. Nad aitavad sul jõuda oma eesmärkideni ja elada elu, mida soovid.