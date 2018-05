Kaupleja Alex: haug viis landi kaasa

Kulukas, aga õpetlik

See oli selles mõttes kulukas õppetund, et ega ma tegelikult ei arvestanud, et esimene tehing kohe maksimumilähedase kahjumi toob. Ja see kaotus õpetas ta mulle üsna paljut. Esiteks otsustasin keerata oma riskide haldamise kruvid veel pingumale. Muidu on nii, et veel paarkümmend sellist ebaõnnestunud tehingut ja raha ongi otsas.

Edaspidi proovin limiteerida oma võimalikke kaotusi paarikümne euroga. Tuleb võtta väiksemaid positsioone, seada stop-lossid kõrgemale ning ennekõike lihvida sisenemise kunsti. Demokontol oli mu turulesisenemine õigeaegne, päriskontol aga mitte. Seega oleksin pidanud jätma tehingu hoopis tegemata. Turg pole lind, et täitsa minema lendab ja head võimalused kasumi teenimiseks tulevad järgmistel päevadel uuesti.

Veel üks osa õppetunnist on: ära jäta positsioone lahti, kui sa pole kindel, mis edasi saab! Pärast turu sulgumist järelturul toimuv kauplemine on hektiline, vähelikviidne ja hind võib kalpsata siia-sinna nagu lehekonn. Piisab ühest pikast hüppest vales suunas ja oledki koos oma positsiooniga mängust välja löödud. Pigem on mõistlik ise varakult lahkuda ja mitte jääda selle hüpleja meelevalda.

Eelmise sajandi vahetusel oli USA aktsiaturul populaarne väljend: "Sell down to your sleeping point", mis tõlkes võiks kõlada umbes nii: "Müü niikaua, kuni sa saad rahulikult magada". Ehk teisisõnu, ära riku oma und, minnes magama rahutuna lahtise positsiooni pärast, mis on sinu jaoks kas liiga suur, liiga riskantne või koguni mõlemat.

Teen panuse kodulaole

Täna püüan teha panust USA kaubandusketile Home Depot, mida võiks tõlkida "kodulaona". See suur koduste elektritarvikute müüja teatab homme enne turgu oma tulemused. Need võiksid analüütikute hinnangul olla päris head.

Homme enne turgu tulevatele tulemustele mängimiseks on mitu strateegiat. Üks oleks end täna n-ö aktsiasse sisse osta ja loota, et tulemused on homme keskmisest paremad, aktsiate hind tõuseb ja need õnnestub kasumiga maha müüa.

Siin on nüüd esiteks seesama ülalmainitud risk, et kas ma saan öösel magada, teades, et mul on positsioon lahti ja teiseks see risk, et äkki ei olegi tulemused nii head ja aktsia hind kukub hoopis? Kukub koguni pikalt allapoole minu stop-lossi orderi taset? Sel juhul saaksin ikka suure kahjumi, stop-lossi olemasolust hoolimata.

Neid riske saab vältida teise strateegiaga, mida aktsiakauplejad nimetavad run-up ehk ülesjooks. Aktsia hinnal on nimelt kalduvus tõusta enne sündmust, mis on oodatavalt positiivne. Ülesjooksule mängijad püüavadki kinni ainult selle tõusu ega jää ootama, kas sündmus on ikka positiivne. Selle strateegiaga püütakse kinni n-ö varblane peos, mitte tuvi katusel.

Seda strateegiat ma täna katsetangi. Kuidas mul läheb, sellest juba homme.