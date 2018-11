Kaupleja Alex panustab oma rahaga Moskva börsi langusele. Foto: Scanpix

Ootan Moskva börsi varingut

Naftasegude hinnad pole varem nii palju järjestikuseid päevi langenud kui viimastel nädalatel – 10 või rohkema järjestikuse langusega päevi pole seni esinenud.

Kaupleja Alexi jooksevkonto saldo: 10 059,96 EUR Siit lingilt saate juurdepääsu kaupleja Alexi kauplemiskontole, kus on näha tehingute ajalugu ja avatud positsioonid.

Arvestades languse suurust ja kiirust, on olukord küllaltki tõsine. USA WTI toornafta hind on liikunud vahemikus 77,20-49,95 dollarit. Seda kõike pooleteise kuu jooksul. Hinna tipust on seda rohkem kui kolmandik. USA ja Euroopa indeksid on langenud 12–20 protsenti ja mõned tehnoloogiasektori aktsiad on kaotanud 30 ja isegi 50 protsenti väärtusest (näiteks Amazon ja Nvidia). Miks ma seda kõike räägin? On olemas turg või pigem indeks, mida eelnimetatud sündmused pole veel tugevalt mõjutanud. Arvestades hiljutisi geopoliitilisi sündmusi ja nende võimalikke tagajärgi, näib see olukord üsna kummaline ja ma tahaksin seda ära kasutada. Tegemist on Vene börsi järgiva dollaripõhise indeksiga RTS. USA börsiturul on sarnane ETF RSX (VanEck Vectors Russia ETF).

RSX ETFi koosseis erineb mõnevõrra RTSi indeksi omast, kuid kui võtta TOP 5 väärtpaberit, siis need on peaaegu identsed, välja arvatud osakaal. Gazprom (7,99%), Sberbank (8%), Lukoil (7,24%), Novatek (6,17%) ja Tatneft (6,23%). Seega plaanin müüa USA börsi avanemisel RSX ETFi ja minna positsiooniga lühikeseks. Juhul kui täna hommikul peaks rubla üles liikuma ja naftade hind stabiliseeruma, siis on võimalik avada lühike positsioon kõrgema hinnaga.

RSXi nädalagraafik kutsub selle langusele panustama. Foto: Kaupleja Alex

Ma muidugi mõistan, miks RTS-indeks ei kuku. Kui võrrelda P/E kordajat, on see teiste arenevate turgudega võrreldes üsna odav: 6,5. Türgi puhul on vastav näitaja 7,8 ja Hiina puhul 13,8. Siin meenub mulle taas Wall Streeti ütlus: “Mitte miski pole nii odav, et ei saaks rohkem langeda.”

Vaadake graafikut! See on peaaegu sarnane Head and Shouldersi (pea ja õlad) formatsiooniga. Kui sellise formatsiooni puhul järgida sisenemise reeglit, on hetkel lühikeseks minna liiga vara. Neckline (kaelajoon, mis ühendab mustris tippude vahelisi põhjasid) pole veel murtud. Aga ma riskin. Lisaks sellele võib antud positsioon kompenseerida minu USO positsiooni, mis on naftahindade edasise languse tõttu kahjumisse läinud.

Siit lingilt saate juurdepääsu kaupleja Alexi MetaTrader5 kauplemiskontole, kus on näha tehingute ajalugu ja avatud positsioonid.

Edukat kauplemist!

Kaupleja Alex