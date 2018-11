USA suuremad aktsiaindeksid võtsid eile järsult suuna üles. Foto: Scanpix/AFP

Paanika vaibus ja portfell on suur. Kuidas edasi?

Eilne päev oli šokk peaaegu kõigile. Seda olenemata sellest, kas tegu on tehnoloogiasektori väärtpaberitega või alkoholivabade jookide tootja väärtpaberitega.

Kaupleja Alexi jooksevkonto saldo: 10 057,90 eurot Siit lingilt saate juurdepääsu kaupleja Alexi kauplemiskontole, kus on näha tehingute ajalugu ja avatud positsioonid.

Optimism naasis turgudele ja aktsiad hakkasid taas tõusma. Ameerika Ühendriikide Föderaalreservi esimehe Jerome Powell'i kõne ja Ühendriikide SKP head näitajad pole selle kasvu ainsad põhjused. See on seotud ka turgude madala baastasemega. Lõppude lõpuks on väärtpaberite hinnad juba nii palju langenud, et ilma suuremate majanduslike probleemideta oleks nende edasine vabalangus raskendatud. Mõned sektorid on endiselt 40% madalamal tasemest, kus need paiknesid eelmise aasta samal ajal. See peaks nii mõndagi ütlema …

Kõige tugevamalt on pihta saanud tehnoloogiasektor. Foto: Finviz

Pärast Föderaalreservi esimehe avaldust said investorite hirmud taas hajutatud. Tema avaldus andis edasi mõõdukalt optimistliku pildi Ühendriikide majandusest ja rahandussüsteemist. Kas lugejatel on veel meeles, mis turgudel esialgse paanika vallandas? See oli mure USA intressimäärade kiire tõusu pärast. Jerome Powell tõi muideks välja, et oht liiga kiireks ja liiga aeglaseks intressimäärade tõusuks on endiselt olemas ning Föderaalreserv peaks sellele keskenduma.

Mis puudutab minu portfelli, siis avatud positsioone on palju. Eile, pärast seda, kui RSX ETFi hind tõusis, lisasin veel 50 ühikut oma portfelli ja läksin lühikeseks. See oli ajal, kui Ameerika Ühendriikide turud tõusid, aga nafta hinnad olid uuesti kokku kukkunud. Mis puudutab seda konkreetset ETFi, siis olen lühikeseks minekus kindel ja kavatsen positsiooni hoida nii kaua, kui vaja.

Turuneutraalne positsioon Nasdaqi indeksiga Dow' indeksi vastu on juba kasumis. Sulgen tehingud, kui kõrgtehnoloogiasektor on vähemalt 5–6% kasvanud. Electronic Arts (EA) ja Nvidia (NVDA) aktsiad on igatahes juba nulli jõudnud ning tegelikkuses olen nendega väikeses kasumis. Neil on suur potentsiaal, sest nende väärtpaberite väärtus vähenes rohkem, kui langes Nasdaqi indeks.

Kokkuvõtvalt kuuluvad minu portfelli nii müügipositsioonid (lühikesed positsioonid) kui ka ostupositsioonid (pikad positsioonid). Kavatsen oma positsioonid sulgeda osade kaupa. Olen neid ka mitmes osas avanud, et riske paremini hajutada. Kui tehnoloogiasektor liigub taas üles, siis on minu ostud Electronic Arts ja Nvidia väärtpaberitega tehtud peaaegu põhjast.

Kaupleja Alex panustab USA videomängude tootja Electronic Arts aktsia kallinemisele. Foto: Kaupleja Alex

Siit lingilt saate juurdepääsu kaupleja Alexi MetaTrader5 kauplemiskontole, kus on näha tehingute ajalugu ja avatud positsioonid.

