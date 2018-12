Kaupleja New Yorgi börsil. Foto: Scanpix/AP

Vaikus enne tormi või uus hüpe?

Kui kombineerida kokku erinevad pikad ja lühikesed positsioonid aktsiate, futuuride ning erinevate ETF-idega ja luua turuneutraalne positsioon, siis tundub, et diferentseeritus ja positsioonide jaotamine ei pane portfelli väärtust sõltuma turu liikumise suunast.

Võibolla, või isegi päris tõenäoliselt see nii ongi. Otsustan ise enda poolt esitatud küsimusele vastata, et näidata kuhu ma suundun, milline on trend ning mida ma erinevate stsenaariumite korral teeksin. Alustuseks otsustasin pöörduda indikaatorite poole, et paremini mõista turgude liikumisi ja globaalseid trende.

S&P 500 on viimaste kümnenditega väga populaarseks muutunud indeks. Dow Jonesiga võrreldes on S&P 500 valik tunduvalt suurem (sisaldab 500 suurimat USA ettevõtet). NASDAQ seotud erinevate kõrgtehnoloogiaettevõtetega, kuid S&P 500 sisaldab väga erinevate tegevusvaldkondade ettevõtteid. Globaalsema pildi saamiseks avasin S&P 500 indeksi nädalagraafiku (iga küünal graafikul näitab ühenädalast perioodi). Lisaks klassikaliste instrumentide vaatamisele kaasasin enda analüüsi ka “indikaatorite arvamuse”, et erinevaid trende paremini määratleda. Selleks on ühe võimalusena MetaTraderis indikaator MACD.

Tegemist on ühe minu lemmikindikaatoriga, mis annab turule sisenemiseks koguni neli erinevat signaali. Ma ei suudaks selle indikaatori kõiki võimalusi ühes postituses kirjeldada. Toon esile vaid kõige tähtsama, milleks on nulljoone ristumine histogrammiga. Kui indikaator teeb seda ülevalt alla, (liigub positiivsest alast negatiivsele alale) on tegu müügisignaaliga. Kui liikumine on vastupidine, tasub osta. Veel üks oluline asi on kõiki indikaatoreid ajaloo põhjal testida ja alles siis lubada selle põhjal otsustamine. Minu praegune eesmärk on indikaatorite abil näha, millistele signaalidele viidatakse.

Avanenud pilt tundus olevat küllaltki selge. MACD näitab 2 nädalat tagasi alguse saanud langustrendi. Signaal on juba antud ja klassikalise tehnilise analüüsi seisukohast toimus sel hetkel ka trendijoone murdumine. Hoolimata eelmistest liikumistest ja karude poolt antud signaalidest ei otsustanud ma kohe tegutseda. Lõppude lõpuks osutab indikaator ka graafiku ajaloos sarnastele liikumistele, millele on järgnenud uus trend. Hetkel on minu usk uue tõusutrendi algusesse madal. Saame näha, kas indikaator pöördumine vihjab uuele globaalsele langustrendile?

