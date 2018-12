Kaupleja Alex ootab USA turgude avanemist hingevärinal. Tõotab tulla hea päev. Foto: Anti Veermaa

November lõppes kasumiga. Eufooria tagasi turgudel

Novembris sulgesin kõik tehingud kasumiga.

Nvidia (NVDA) aktsiatega ja XLB ETF-iga teenisin 0,2 protsenti kasumit. Maailma suurima ettevõtte Apple'i (AAPL) aktsiatega teenisin kasumit 0,32% ja 0,33protsendise kasumi sain, sulgedes osa Brent-WTI positsioonidest, kus mul on endiselt avatud turuneutraalne positsioon. See teenib kasumit, kui hindade erinevus kahe instrumendi vahel kahaneb. Tagasihoidlikult teenisin ka dividendidelt. Novembris sulgesin neli tehingut, mis kergitasid minu portfelli kokku 1% võrra.

Kaupleja Alexi jooksevkonto saldo: 10 076,49 EUR Siit lingilt saate juurdepääsu kaupleja Alexi kauplemiskontole, kus on näha tehingute ajalugu ja avatud positsioonid.

Kui keegi jälgib ka Aasia väärtpaberiturgu, mis avaneb Eesti aja järgi öösel, siis on näha, et indeksid üle maailma on avanenud suure hinnaerinevusega ehk price gap'iga (price gap reedese sulgemis- ja esmaspäevase avamishinna vahel).

Kõik see toimus tänu Trumpi kohtumisele Hiina Rahvavabariigi juhiga. Kohtumine lõppes mitme kokkuleppega, mis ilmselt lõpetavad ka kaubandussõja USA ja Hiina vahel. Täna öösel tabas kütusehindu 5protsendiline tõus ning Dow Jones ja NASDAQ kasvasid vastavalt 1,9 ja 2,25 protsenti. Suure tõenäosusega kasvab ka minu portfell USA turu avanemisel, kuna mul on pikad positsioonid erinevate aktsiatega, mis on ka NASDAQi nimekirjas. Lisaks on mul avatud USO ETF, Brent-WTI ning Dow-NASDAQ turuneutraalne positsioon. Kõige lõpuks on mul endiselt avatud lühikesed positsioonid RSX ETF ja apelsinimahla futuuridega.

S&P 500 indeks avaneb täna reedesest sulgemishinnast kõrgemal. Foto: Kaupleja Alex

Tundub, et turgudel on tekkinud rohkem selgust ja üldine olukord ei ole enam nii riskantne. Sellest hoolimata ei rutta ma veel aktsiaid ostma järgmistel põhjustel:

1) Mul on juba avatud pikad positsioonid.

2) Detsember on ajalooliselt hea kuu ja pärast seda võib tekkida turgudel korrektsioon.

3) On ebatõenäoline, et turgudel tekib kusagilt veel 10protsendiline kasv.

Niisiis, enne kui olen mõelnud uue turuneutraalse tehingu peale, pean keskenduma tulevastele strateegiatele või mõtlema, mida teha pärast pikkade positsioonide sulgemist.

Siit lingilt saate juurdepääsu kaupleja Alexi MetaTrader5 kauplemiskontole, kus on näha tehingute ajalugu ja avatud positsioonid.

Edukat kauplemist!

Kaupleja Alex