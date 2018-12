Minu naftastrateegia enne OPECi kohtumist

Praegu on mul portfellis avatud kaks kütuste positsiooni – esimesed tehingud tegin augusti lõpus, kui avasin Brenti müügi- ja WTI ostupositsiooni. Strateegia eesmärk on teenida kasumit kahe instrumendi hinnavahe kahanemisest.

OPECi liikmete kohtumine Viinis. Foto: Scanpix

Ajalooliselt on hinnaerinevus kahe instrumendi vahel olnud 3–4 dollarit, kuid see kasvas suvel tervelt 12 dollarini. Otsustasin olukorra ära kasutada ning müüsin kallimat ja ostsin odavamat kütust. Ootan endiselt, et hinnavahe kahe kütuse vahel kahaneks 5–6 dollari peale. Osa oma positsioonist olen sulgenud väikese kasumiga. Minu teine avatud positsioon on USO ETF, mis peegeldab naftahindasid. Avasin selle spetsiaalselt Naftat Eksportivate Riikide Organisatsiooni (OPEC) kohtumiseks, lootes, et naftakartell vähendab tootmist ja kütuste hinnad hakkavad miinimumtasemelt jälle üles liikuma. Paistab, et tootmismahtude vähendamine ei olegi enam nii kindel.

Kas hakatakse vähendama?

Täna, 6. detsembril, koguneb OPEC, et lahendada tootmiskvootide küsimus. Riigid püüavad omavahel kokku leppida selles, kui palju naftat toodetakse järgmise kuue kuu jooksul. OPEC loodi eesmärgiga, et turgudel säiliks kütuste hinna teatud stabiilsus. Viimasel korral, kui 2016. aastal kütuste kvoote vähendati ning tootmist kärbiti 1,8 miljoni barreli võrra päevas, mõjutas see turgu märkimisväärselt ning WTI hind tõusis 77 dollarini barreli kohta.

Kuulujuttude kohaselt peaks tänane kohtumine lõppema tootmismahtude vähendamisega kuni 1,4 miljoni barreli võrra päevas. Samal ajal on eri riikide esindajate hiljutised avaldused viidanud sellele, et tootmist võidakse vähendada kõigest 1 miljoni barreli võrra päevas. Ühest küljest see ei meeldi mulle, sest ootasin OPECilt otsustavamat tegutsemist. Teisest küljest on see hea, sest kui kütuste hinnad peaksid veel rohkem kukkuma, siis minu turuneutraalne strateegia kahe kütuse vahel peaks teenima kasumit. Olen märganud, et mida madalam on kütuste hind, seda väiksem on ka kahe instrumendi hinnavahe. Kui OPEC otsustab täna toodangut vähendada ainult 1 miljoni barreli võrra, või ei vähenda seda üldse, siis ei ole mul põhjust ärritumiseks. Hindade miinimumtaseme korral kavatsen sulgeda hinnaerinevuse ehk turuneutraalse strateegia positsiooni. Kui hind peaks stabiliseeruma, siis sulgen ka USO ETFi positsiooni.

Edukat kauplemist!

Kaupleja Alex