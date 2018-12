Kaupleja Alexi nädala tehing: kas kaubelda euroga?

Aktsiaturgudel levib hirm, mis paneb mõtlema, kas tuleks panustada euro langusele dollari suhtes.

Kaupleja Alex loodab panustada valuutakursside kõikumisele. Foto: Scanpix/Caro

Sel nädalal toimub selle aasta viimane Ameerika Ühendriikide Föderaalreservi kohtumine, kus arutatakse panga rahapoliitikat.

Turgudel on tunda hirmu, kuna kardetakse kiiret intressimäärade tõusu ja kaubandussõja süvenemist. Selle tagajärjel on indeksid tugevalt langenud üle kogu maailma. Teoreetiliselt ei tohiks Föderaalreserv sellistest aspektidest mõjutatud olla, aga sellest hoolimata intriig säilib. Kas Föderaalreserv kavatseb tõsta intressimäärasid, et võidelda inflatsiooniga? Kui see nii läheb, siis on aeg müüa euro dollari vastu. Kõik pole aga paraku nii lihtne.

Esiteks, turg on juba kõike arvesse võtnud. See tähendab, et investorid ja spekulandid on teadlikud makromajanduse ja intressimäärade olukorrast. Isegi kui Föderaalreserv annab teatud signaale, reageerib kohe neile ka turg. Kui soovite näha, mida arvab turg tulevaste intressimäärade kohta, siis lisaks individuaalsetele analüütikute prognoosidele tuleb vaadata ka ühte-teist indikaatorit. Näiteks üks on Föderaalreservi FedWatch Tool, mis on leitav Chicago Mercantile Exchange'i veebilehelt.

Foto: cmegroup.com

Kui seda indikaatorit vaadata, siis on näha, et intressimäärade tõus ei oleks spekulantidele ega investoritele üllatus. Tõusu korral oleks dollari ostmine õige otsus, aga midagi üleloomulikku ei juhtuks ja pole põhjust eeldada, et dollar hakkab kiirelt euro suhtes kallinema.

Juhul kui intressimäärasid ei tõsteta, võib euro teha suure tõusu, kuna pea 80 protsenti turuosalistest eeldab vastupidist ning usub, et intressimäärasid tõstetakse. Muide, seda tõenäosuse aruannet ei koosta juhtivate pankade analüütikud, vaid see peegeldab hoopis futuuridega kauplejate positsioone. Seega tasub Föderaalreservi kohtumine ära oodata ja alles seejärel kaaluda euro/dollari valuutapaari sulgemist.

Euro/dollari päevagraafik. Foto: Kaupleja Alex

