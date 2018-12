Mis on lahti naftaga?

Nafta hind kukkus eile jälle ja minu kontole tõi see 2protsendilise kaotuse.

Miks nafta hind aina langeb, kuigi kõik märgid justkui ostavad tõusule? Foto: AFP/Scanpix

Mitu päeva enne OPECi (Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon) kohtumist ostsin USO ETFi (United States Oil Fund) hinnavahelepingut (CFD). Idee põhines sellel, et naftakartell otsustab vähendada märkimisväärselt toodangut ja hind taastub. Toodangut küll vähendati, aga nafta hind on edasi kukkunud. Mis läks valesti? Proovin selle nüüd välja selgitada.

Kaupleja Alexi jooksevkonto saldo: 10 126.69 EUR

Kütuste puhul jälgivad spekulandid ja investorid vaid mõnda olulist aruannet. Lisaks OPECi kvootidele jälgitakse ka API (The American Petroleum Institute) ja EIA (U.S. Energy Information Administration) kütuste reserve. Need avalikustatakse vastavalt teisipäeva õhtul ja kolmapäeval kell 17.30. Lisaks on olulised ka reedesed Baker & Hughesi naftapuurimise aruanded.

Eilsetest API tulemustes selgus, et reservid kasvasid 3,5 miljoni barreli võrra. Reservide kasv tähendab seda, et tekib kütuste ülejääk ja sellega kaasneb tavaliselt hindade langus. Toodangu kasv 3,5 miljoni barreli võrra ei ole just suur, aga kui hind langeb ja toimub väike langus naftapuurimises, siis tundub see kõik väga imelik. Puurimisplatvormide maht ei kahane esimest nädalat ja see on ka mõistetav, kuna nafta hind on olnud juba kaks kuud väga madalal tasemel. Teatud kohtades polegi enam väga kasumlik naftat puurida.

Foto: Kaupleja Alex

Mulle tundub, et OPECi otsus ei mõjutanud kütuste hinda, kuna toodangut vähendati ainult 1,2 miljoni barreli võrra. Samal ajal oodati toodangu vähendamist 1,4 miljoni barreli võrra.

Täna avalikustatakse ka EIA varude tulemused ja viimasel ajal on need küllaltki järsult kahanenud (pärast mitmeid järjestikuseid kuid kasvu). Kui osutub, et varud on taas kasvanud, siis sean stop-loss-taseme lähemale ja valmistun kahjumiga USO ETFi positsioonist väljuma. Juhul kui, aga varud on vähenenud rohkem kui 2-3 miljonit barrelit, siis ootan ajutist tõusu.

Siit lingilt saate juurdepääsu kaupleja Alexi MetaTrader5 kauplemiskontole, kus on näha tehingute ajalugu ja avatud positsioonid.

Edukat kauplemist!

Kaupleja Alex