Ostsin Apple'i aktsiaid 40% allahindlusega

Apple (AAPL) langetas müügiprognoose Hiinas, mille peale kukkus aktsia hind eile ligi 10 protsenti. Kaubandussõda USA ja Hiina vahel on mõjutanud ka Apple'i tegevust, mistõttu prognoositakse Hiinas müügi vähenemist.

Alex nägi Apple´i draamas head võimalust kasumit teenida Foto: Zumapress/Scanpix

Ettevõte, mille väärtus mitte väga kaua aega tagasi oli rohkem kui triljon dollarit, on tipust langenud ligi 40 protsenti. Neljanda kvartali tulemused avalikustatakse alles 31. jaanuaril, aga juhtkond kahtlustab, et tulemused pole väga head. Muide, viimase 20 aasta jooksul pole Apple veel kordagi oma käibeprognoose langetanud.

Foto: Kaupleja Alex

Otsustasin selle võimaluse ära kasutada ning lisasin 50 Apple'i (APPL) aktsiat enda portfelli. Olen Apple'i aktsiatega teinud varem ainult ühe tehingu ning tookord sulgesin pika positsiooni kasumiga. Tol korral õnnestus mul ka dividendi teenida.

Mida ma tehingust ootan? USA indeksite futuuride kasv toob kindlasti kaasa ka aktsiate hinna tõusu turu avanemisel. Apple'i aktsia hind langes pärast minu ostutehingut 2 dollarit. Läksin Apple'i aktsiaga pikaks hinnaga 144,30 ning ootan aktsia tulevaseks hinnaks vähemalt 149-150 dollarit. Oodatavale hinnatasemele seadsin ka trailing-stop funktsiooni, mis aitab hoida juba jooksvalt teenitud kasumit juhul kui hind peaks tegema terava pöörde.

Apple'i finantsaruanded andsid mulle veelgi rohkem usku. Vaadake P/ E suhtarvu! Numbrid on oluliselt paremad kui keskmistel USA indeksitel. Raske on leida ettevõtet, mille P/E suhtarv on 11,7 ja prognoosidel põhinev tuleviku P/E suhtarv on natukene alla 10. Ettevõtte kasumlikkus ületab endiselt 22 protsendi piiri, mis võimaldab toodete hindu alandada ja olla valmis komponentide hinnatõusuks. Usun, et tegemist on hea aktsiaga, millel on hetkel ka suurepärane hind.

Edukat kauplemist!

Kaupleja Alex