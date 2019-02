Kaupleja Alex: suurendasin DAXi lühikest positsiooni

kaupleja Alex

Selleks, et ma ei peaks pidevalt turge jälgima ja ei magaks maha head sisemispunkti, otsustasin kasutada ootel tehingukorraldust. See garanteerib, et tehing jõustub, kui hind jõuab minu seatud tasemeni.

Kaupleja Alex jooksevkonto saldo: 10 551,39 eurot Siit lingilt saate juurdepääsu kaupleja Alexi kauplemiskontole, kus on näha tehingute ajalugu ja avatud positsioonid.

Otsustasin DAXi indeksil kasutada sell-stop-tehingukorraldust. Ootasin, et hind murraks tõusva trendi kanalist läbi ning alustaks seejärel kukkumist. Täpselt nii see juhtuski – DAXi tunnigraafik näitab, et hind murdis tõusutrendi joonest läbi ja minu ootel müügitehingu order jõustus. Hind jätkas esialgu tõusmist (mis on küll ebameeldiv), aga seda tuleb ette.

Õnneks ei jõudnud hind minu määratud stop-loss-tasemini ja paistab, et indeks on taas kukkumist alustanud. Varasemast ajast on minu portfellis veel üks avatud müügitehing DAXi indeksiga. Kui Saksamaa DAX langeks veel vähemalt 2 protsenti, teeniksin selle pealt kena kasumi.

Paraku tekkis minu Tesla (TSLA) pika positsiooniga väike tagasilöök. Nimelt ostsin paar päeva tagasi kaks Tesla aktsiat. Minu tehing töötas ilusti minu kasuks kuni ettevõtte viimase kvartali ja täisaasta tulemuste avalikustamiseni, pärast mida Tesla aktsia hind järelturul kukkus.

Õnneks on aktsia hind kukkunud vaid minu ostutehingu tasemele. Ma pole veel otsustanud, kas tasub positsiooni suurendada või mitte. Tesla viimane kvartal lõpetati küll kasumiga, aga aasta kokkuvõttes oli ettevõttel kahjum 1 miljard dollarit. Lisaks sellele oli viimase kvartali kasum väikesem kui analüütikute prognoosid ning teise tippjuhi vallandamine ei lisanud investoritele optimismi. Sellest hoolimata kaldun arvama, et suurendan enda Tesla positsiooni.

Edukat kauplemist!

Kaupleja Alex