Panustan S&P 500 indeksi langusele

Pärast turgude mõningast taastumist, panustan nüüd S&P 500 indeksi langusele, kirjutab kaupleja Alex.

Kaupleja Alex loodab, et S&P 500 indeks sööstab lähitulevikus püstloodis allapoole. Foto: Kaupleja Alex Jaga pilti:

Meenutuseks, läinud sügisel toimusid turgudel suured kukkumised. Eriti valusalt puudutas langus USA turge. Indeksid üle maailma kukkusid kümmekond protsenti, Saksamaa DAX indeks kukkus oma tipuga võrreldes peaaegu 20 protsenti. Tundus, et see on võimsa korrektsiooni algus või isegi kriis, kuna enam kui 10protsendiline langus ei ole lihtsalt korrektsioon, vaid midagi tõsisemat.

S&P 500 jõudis peaaegu 2300 tasemele. Tänaseks on indeks jõudnud taas 2780 tasemele. Kas investorid või spekulandid on hakanud muretsema ja kas praegusel tasemel kaalutakse indeksitega lühikeseks minekut (kaasa arvatud aktsiatega)?

Ootasin tükk aega, et mõista, kas turgudel valitsevad hetkel karud või pullid. Pärast tulemuste avalikustamist ostsin aktsiaid, mille hinnad kukkusid kehvade tulemuste tõttu (näiteks EA ja TSLA).

Lisaks panustasin Venemaa turu langusele ning läksin lühikeseks Venemaa indeksiga (müüsin lühikeseks RSX ETFi). Nüüd olen otsustanud globaalsemaks minna ja selleks kasutan ära USA indeksi viimast üsna tugevat kasvu ja avasin lühikese positsiooni.

2770 tasemel läksin lühikeseks S&P 500 indeksiga ja lähitulevikus kavatsen oma positsiooni suurendada. Minu eesmärk on väljuda 2600 tasemel või isegi 2550 tasemel.

Lisaks olen sisestanud edasi lükatud tehingukorraldused apelsinimahla, puuvilla ja Saksa DAX futuuridega.

Edukat kauplemist!

Kaupleja Alex