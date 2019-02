DAX võttis peaaegu kogu minu kasumi

Idee panustada Saksa ja USA indeksite langusele pole mulle veel edu toonud.

Pean tunnistama, et ma ei kauple just väga tihti trendi vastu. Sel korral polnud minu sisenemiskoht üldse halb, sest DAX liikus mööda võimsat allavoolukanalit ja S&P 500 jõudis väga lähedale tasemele, kust oli oodata tugevat vastupanu. Praegu on minu S&P 500 positsioon veel avatud, kuid DAX-indeksi positsiooniga on seis nukker.

Foto: Kaupleja Alex

Kaupleja Alexi jooksevkonto saldo: 10 133,53 EUR

Siit lingilt saate juurdepääsu kaupleja Alexi kauplemiskontole, kus on näha tehingute ajalugu ja avatud positsioonid.

Minu DAX-indeksi positsioon jõudis stop-loss-tasemini ning sulgus kahjumiga. Samas on indeksi pöördumise tõenäosus endiselt üsna suur. Uuesti ma positsiooni siiski avama ei hakka, see oleks liiga riskantne ja kalduks hasartmängude valdkonda. Veelgi enam, kui turg lähebki alla, siis teenin kasumit USA indeksi languselt. Korrelatsioon on hetkel üsna tugev.

Pullid ja karud tegutsevad loomulikult just selle punkti ümber ja tehniliselt on see tase väga oluline. Minu stop-loss jõustus täpselt viimase päeva tipus, kui allavoolukanali läbimurre ebaõnnestus ja pöördus tagasi. Ma sean stop-loss-taseme tavaliselt mitte ainult momentum'i tõttu (õige taseme valimine), aga ka riskijuhtimise kaalutlusel. Viimane teenitud kahjum DAX-indeksiga oli 2,5% minu konto deposiidist. Jätkan vaatlemist ja otsimist!

Siit lingilt saate juurdepääsu kaupleja Alexi MetaTrader5 kauplemiskontole, kus on näha tehingute ajalugu ja avatud positsioonid.

Edukat kauplemist!

Kaupleja Alex