Pullikarjas pole karul lihtne

USA keskpank (FED) lisas turgudele eufooriat ning indeksid tõusid. Kas Trumpi nõuanne või süüdistused aitasid või kavatseb Powell tõesti oodata, et mitte põhjustada kokkuvarisemist nagu sügisel?

Foto: Kaupleja Alex

Hoida panuseid kuni intressmäärade tõusuni on nüüd peamine tõukejõud turgudel. Kui kauaks seda jätkub?

Selle loo kõige huvitavam fakt on see, et alles viis kuud tagasi langesid aktsiad meeletu kiirusega. Tol korral kaotasid aktsiad 40 protsenti oma väärtusest, nüüd ei paista kusagilt isegi väikest korrektsiooni. Indeksid liiguvad vaikselt tagasi ajaloolise rekordtaseme suunas. Mis on mul sellisel pulliturul teha? Alustasin Vene turgude vastu panustamisega. Seejärel võtsin lühikese positsiooni S&P 500 indeksiga. Lisaks on mul veel endiselt avatud lühike positsioon EUR/USD valuutapaariga. Kõik kolm positsiooni on kahjumis, kuigi tervikuna olen endiselt kasumlik. Ainuke hetkeline kasumis positsioon on võetud apelsininimahla futuuridega. Ma ei plaani seda veel sulgeda, kuna kasumivõtuorderi tasemeni on veel ruumi.

Kogemused näitavad, et vasturünnak on kõige tänamatum töö, sest kogu turg on sinu vastu. Parem on kõik sulgeda ja põgeneda. Kuid olukorras, kus korrektsiooni pole ammu toimunud ja turud on maksimumtaseme lähedal, on parem jääda veel natukeseks ootele. Hetkel avatud positsioonide kahjum on ainult üks protsent minu deposiidist. Turgude tõusu korral võin olemasolevaid positsioone suurendada, aga kas see on seda kõike väärt?

Siit lingilt saate juurdepääsu kaupleja Alex MetaTrader5 kauplemiskontole, kus on näha tehingute ajalugu ja avatud positsioonid.

Edukat kauplemist!

Kaupleja Alex