Kumb kannatab kauem, USA või Euroopa keskpank?

Hiljutine USA keskpanga (FEDi) koosolekul intressimäära ei tõstetud ja aasta lõpuni tõusu ei plaanita. Eeldatav tõus aasta lõpus on oluline sündmus ja see on olnud nii juba viimased kolm aastat. Otsustasin vaadata, mida võib see dollari jaoks tähendada.

EUR/USD nädalagraafik Foto: Kaupleja Alex

Minu jaoks on tegu kummalise olukorraga, kuna tavaliselt tõstab või langetab FED intressmäärasid tsükliliselt, ilma tõsiste või pikaajaliste katkestusteta. Samas on praegune majandustsükkel eelnevatest oluliselt pikem ja võimsam.