Kui SWAP on sõber!

Avatud positsioon võib teenida intressi. Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

Osa minu positsiooni kasumist tuleb täiesti “juhuslikult” kogunenud SWAP-tasudelt.

Jälgin alati tähelepanelikult oma avatud positsioone ja leidsin, et lühike positsioon EUR/USD valuutapaariga toodab juba head kasumit (umbes 83 punkti või 0,75 protsenti hoiusest).

Ilmselt teavad enamik, milles SWAP-tasu seisneb. SWAP on üleöiste positsioonide hoidmise eest kogunev intress. Minu EUR/USD müügipositsioon tähendab seda, et ma müüsin euro ja ostsin dollari. Kuna tagatisega kaubeldakse krediidi kaudu, siis müüsin krediidi alusel soetatud euro ja panin selle dollaris hoiule (kui seda võrdlust võimalikult lihtsalt teha). Laen eurodes on (hetkel) suhteliselt odav, samal ajal on USA dollari intress kõrgem.

Sisuliselt tähendab see olukorda, kus dollaris olev hoius võimaldab mul eurode eest võetud laenu tagasi maksta ja veidi jääb ülegi. Seega hakkab kogunema väike kasum. Kui oled müünud 1 loti väärtuses EUR/USD, siis kasum “tilgub” iga päev 100 000 euro kohta. See ei ole muidugi põhjus SWAP-tasusid eraldi taga ajada, sest olukord võib kiiresti muutuda. Mina tõin lihtsalt näite, kuidas osa minu praegusest kasumist selle positsiooniga on saavutatud.

Siit lingilt saate juurdepääsu kaupleja Alex MetaTrader5 kauplemiskontole, kus on näha tehingute ajalugu ja avatud positsioonid.

Sulgen positsiooni, kui euro kurss dollari vastu on 1,1175. Hetkel sisestasin stop-loss-orderi, et kindlustada ennast suurte vastupidiste liikumiste vastu. See tähendab, et stop-loss asub tasemel, kus ma tehingusse sisenesin. Kui hind hüppab üles, siis väljun tehingust nulliga, aga võtan kasumi kogunenud positiivse SWAPi eest. Seda ei võeta mult ära.

Muide, ma avasin veel ühe pika positsiooni apelsinimahlaga.

