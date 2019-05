Aitäh Trump! Säutsu veel...

Minu konto jõudis peaaegu 11 500 euroni. See tähendab, et olen viimaste päevadega teinud uue rekordi.

Tehing apelsinimahlaga osutus edukaks. Foto: Kaupleja Alex

Mul oli palju avatud positsioone ja ma sulgesin kõik kasumiga. Lõviosa kasumist teenisin kullaga ja kena kopika panin taskusse ka S&P 500 indeksiga, mis oli mul pikalt avatud. Indeksid langesid ja kuld tõusis. Selle põhjustas Donald Trump, kes säutsus Twitteris, et Hiina kaupadele tuleks rangemad tariifid kehtestada. Kuigi ma kahtlustan, et kuld reageeris Saudi Araabia naftatankerite rünnakule, aga see pole enam oluline.

Kui kaubandussõda ja sellega kaasnenud turureaktsiooni olukord hakkab enam-vähem rahulikuks muutuma, siis hoopis keerulisemaks muutus seis minu jaoks kütustega. Ühelt poolt arvab OPEC, et varud vähenevad ja nõudlus kasvab. See võib kaasa tuua hindade tõusu, aga teisest küljest näeme Ameerika Ühendriikides naftavarude kasvu. Toornafta varud kasvasid kahe nädalaga 15 miljoni barreli võrra. Madalamatele hindadele aitab loomulikult kaasa USA-Hiina kaubandussõda. Hetkel hoian lühikest positsiooni ega kavatse sellest taganeda. Täpselt sama arvamus on mul Venemaa indeksiaktsia (RSX) kohta. Läksin 50 lepinguga lühikeseks.

Siit lingilt saate juurdepääsu kaupleja Alexi MetaTrader5 kauplemiskontole, kus on näha tehingute ajalugu ja avatud positsioonid.

Mitu nädalat olen hoidnud avatuna ka külmutatud apelsinimahla futuure. Hind jõudis 88 dollari tasemele kohe pärast Trumpi säutsumist Twitteris. Eile jõudis hind 104 dollari tasemele ja ma sulgesin enda viiest lepingust neli. Mina sisenesin positsiooni tasemetelt 92, 95, 97 ja 100 dollarit. Kokkuvõttes sain odavalt ja müüsin natuke kallimalt. Kuigi mäletan veel ka oma lühikest positsiooni 139,42 dollari tasemel. Mäletatavasti toimus siis tugeva tõusutrendi läbimurre. Kirjutasin tol korral, et sellised läbimurded ei tule tasuta. Kuid nüüd selle olukorra peale tagasi vaadata, siis mõtlen, miks ma ei oodanud langust vähemalt 100 dollari tasemele.

Minu uus strateegia on järgmine: pärast S&P indeksi sulgemist otsustasin osta kaks lepingut. Üks on suletud ja teine ootab oma kasumivõtuorderi jõustumist. Kui turud üritavad uuesti uusi tippe saavutada, siis kavatsen võtta lühikese positsiooni ning olla agressiivsem. USA-Hiina kaubandussõda teenib mulle endiselt raha. Lisaks olen läinud lühikeseks EUR/USD valuutapaariga ja ostsin 20 Harley Davidson aktsiat.

Õnne turgudel!

Kaupleja Alex