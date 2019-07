Ostsin eurot dollari vastu, kuid siis tuli USA tööturu statistika

Juba enne USA tööturu statistika avaldmist olin sisestanud EUR/USD ostukorralduse.

Sisenesin tehingusse hinnaga 1,256, mis oli ühtlasi päeva miinimum. Olin juba eelnevalt teinud kalkulatsiooni, et euro on läbinud korrektsiooni ja sisenemispunkt ostutehingusse minemiseks on hea. Lõppude lõpuks on USAs madalamate määrade suundumus juba paigas. See tähendab seda, et dollari nõrgenemine on kindlam kui ühtse Euroopa valuuta. Kuid pärast statistika avaldamist olukord veidi muutus.

Pärast seda kui USA tööministeerium teatas, et juunis loodi 224 000 töökohta (mais loodi 75 000 töökohta), hakkas dollar veidi tõusma. See on mõistetav, sest uudis on Ameerika majandusele positiivne. Töökohtade arv võib tõsta ka üldist inflatsioonimäära. Lisaks sellele võib leida täiendavaid kasvufaktoreid FEDi surve vähenemisest. Praegu ei oota keegi intressimäärade vähenemist ning suure tõenäosusega püsib intressimäär samal tasemel kuni aasta lõpuni.

Lisaks sellele hakkasin kulla lühikeste positsioonidega tekkinud kasumit realiseerima, sest kuld kukkus. Sulgesin ka tehingud olemasolevate BMW aktsiatega ning ootasin vähemalt mingisuguseid tagasilööke eurole. Endiselt ootan S&P 500 ja Vene RTSiga.

Edu kauplemisel!

Alex