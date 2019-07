Ma pole tulemuste hooajaks valmis

USA ettevõtete aruandlusperiood on alanud ja avalikustatakse II-kvartali majandusaruanded. See hooaeg on oluline, kuna tekkinud on palju küsimusi ja intriige. Kas majandus on endiselt tipus või on märke nõrgenemisest, kuidas on kaubandussõda mõjutanud ettevõtete kasumit ning millised on juhtide nägemused ettevõtete tuleviku osas?

Pepsi avaldab oma tulemused sel nädalal. Foto: EPA

Hetkel ma pole hooajaks valmis. Endiselt on mul avatud palju vanu positsioone, aga kavatsen positsioone pidevalt vähendada ja sulgeda hea kasumiga. Hetkel on mul lühike positsioon S&P 500 indeksiga ja RSX ETF-ga, lisaks on avatud positsioonid veel kulla, toornafta ja Harley Davidson’i aktsiatega. Mul tuleks positsioonid uuesti üle vaadata ja vajadusel positsioonid sulgeda või liigutada stop-loss tehingukorraldus hetkehinnale lähemale.