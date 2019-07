S&P 500 purustab rekordeid, aga miks DAX maha jääb?

Pikalt pole ma kasutanud hinnaerinevuse strateegiat ja ma näen praegu selleks head võimalust. Seekord ei ole ma huvitatud enam Brenti ja WTI hinnaerinevusest, vaid kaalun hoopis turuneutraalset strateegiat Standard & Poor's 500 ja DAXi indeksitega.

DAXi päevane graafik ja Alexi viimased tehingud Foto: Kaupleja Alex

On selge, et maailma majandust juhib Ameerika Ühendriigid. Praegu on USAs näha turgudel head kasvu (võrreldes teistega) ning lisaks plaanib föderaalreserv langetada intressimäärasid. See on põhjustanud turgudel uue eufoorialaine. Samal ajal Euroopa indeksid tõusevad tagasihoidlikult, kuna ei ole piisavalt tõukejõudu või Euroopa Keskpanga suutmatus võimsamate stiimulite loomisel majanduskasvuks. Intressimäärad on endiselt nullis ja võlakirjade lunastamine on juba jõus ning seda tähtaega lühendati juba eelmisel aastal.

Siit lingilt saate juurdepääsu kaupleja Alexi MetaTrader5 kauplemiskontole, kus on näha tehingute ajalugu ja avatud positsioonid.

Vaatame S&P 500 ja DAXi hinnaerinevust. Erinevus pole alates 2006. aastast olnud rohkem kui –250. Mida see tähendab ja kuidas seda tõlgendada? Kõik on väga lihtne – kas USA indeksid on tõesti nii eest ära läinud ning trend on tingitud majanduse ja ettevõtete kasumi tegelikust erinevusest või on USA indeksid lihtsalt n-ö üleostetud ja Saksamaa indeksid on ülemüüdud. Vaatame, mis indeksid edasi teevad. Otsustasin osta DAXi indeksit ja müüsin osa S&P 500st. Suhe peaks olema võrdne 4,12ga.

Edukat kauplemist!

Kaupleja Alex