Tagasi 20.12.24, 09:52 Tartu ööelu rasked ajad – baaripidajad võitlevad lootuse ja ellujäämise nimel „See kommuun on siin loodud armastuse ja tööga, aga samas tuleb reaalsusele otsa vaadata,“ nõnda ütleb Maarja Maatee ausalt.

Maarja Maatee koos kohaliku kuulsuse Bimboga. Foto: Jassu Hertsmann

Tartu Supilinna südames asub baar-kohvik Mülä ja Käkk, koht, mis on peaaegu omaette kultuurinähtus. Esmapilgul on maja tagasihoidlik, vanalinna hõnguga, kuid sisse astudes avaneb hoopis teine maailm. Sõbralik sumin, mõnusad istumisnurgad ja pehme kamina soojus loovad tõeliselt mõnusa atmosfääri. Kamina ees lösutab ka kohalik kuulsus, Mülä ja Käki juhi Maarja Maatee koer Bimbo, kelle nimi ja karvane pea on nii mõnegi kliendi jaoks osa Mülä kogemusest.

Supilinna kommuuni viimane peatükk?