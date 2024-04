Väljakutseterohkel ajal uut restorani avav ärimees: julge hundi rind on rasvane

Restoraniärimees Kristjan Peäske tõdes, et praegu on restoraniäris selged väljakutsed ja tihedam konkurents. Foto: Raul Mee

Noblessneris avab hoolimata keerukast majandusolukorrast juba tuleval nädalal uksed Uma Restoran, mille omanikud on kogenud restoraniärimehed Kristjan Peäske ja Janno Lepik.

Peäske tõdes, et restoraniäridel on praegu selged väljakutsed, näiteks käib Eesti keskklass kõvasti vähem väljas söömas, kui tegi seda varem. Põhjus on ikkagi kerkinud euriboris. “See on keeruline ja nukker seis, mis ei tähenda, et me ootaks riigilt mingeid lahendusi,” sõnas ta ja lisas, et lihtsalt konkurents on praegusel ajal tõsisem.