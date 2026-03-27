Tuumajaama võimaliku asukohaga liiguti samm edasi. “Viru-Nigula on parem diilitegija kui Trump”

Aastaks 2030 pole võimalik toota nii palju taastuvelektrit, kui Eestis aastas tarbitakse, tõdeb Rohetiigri eestvedaja Andres Veske. Päikse ja tuule kõrval näeb ta potentsiaali põlevkiviõlis, kuid tuumajaama rajama ei kipu.
Septembris võib talverehvidele mõtlemine tunduda ennatlik. Päeval on asfalt veel soe ning hommikune sõit ei pruugi eelmise nädala omast erineda. Ometi tasub just enne sügisest kiiret aega üle vaadata, millises seisukorras ootab talvine rehvikomplekt ja kus selle vahetus korraldada. Esimene libe hommik ei jäta enam kuigi palju võimalusi rahulikuks võrdlemiseks.