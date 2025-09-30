Andres Veske: tuumajaam on mõttetult koormav

Aastaks 2030 pole võimalik toota nii palju taastuvelektrit, kui Eestis aastas tarbitakse, tõdeb Rohetiigri eestvedaja Andres Veske. Päikse ja tuule kõrval näeb ta potentsiaali põlevkiviõlis, kuid tuumajaama rajama ei kipu.
- Kõige suuremateks takistusteks energeetika arendamisel nimetab Rohetiigri eestvedaja Andres Veske aeglaseid planeeringuid ja NIMBY-mentaliteeti.
- Foto: Rohetiiger SA
Energeetikasektor peaks aina vähem sõltuma riiklikest toetustest, ütles Rohetiigri nõukogu esimees Andres Veske
, kes on varem juhtinud Utilitase soojusfirmasid ning Viru Keemia Gruppi (VKG) kuuluvaid energiafirmasid. “Kui mingi turg on Euroopas nässu keeratud, siis on see kindlasti energiaturg,” viitas ta rohkele subsideerimisele.
Toetuste vähenemist näeb ette ka uus, veel vastu võtmata energiamajanduse arengukava (ENMAK) aastani 2035, kus kirjutatakse, et taastuvenergia subsiidiumid võiksid kaduda viie kuni kümne aasta pärast.
Arengukava toob veel ühe olulise muutuse. Nimelt peab elektri hind Eestis jääma aastast 2035 alla Läänemere-äärsete riikide keskmist. Vastutuse selle eest pani riik Elering
ile. Veske tervitab seda otsust.
Andres Veske avab koos Mikk Vainikuga Rohetiigri teekaartide põhjal, millises majandusruumis elame aastal 2040
, juba 26. novembril toimuval Tasakaalus majanduse foorumil “Elevant toas”
.
Teekaarte hindavad ja arvamust jagavad tipptegijad ärist, finantsmaailmast ja poliitikast nii Eestist kui laiast maailmast. Tule saa osa sarja viimasest konverentsist!
Tutvu programmiga ja haara pilet SIIT
.
Küll aga loobub riik eesmärgist toota 2030. aastaks kogu tarbitav elekter taastuvenergiast. ENMAKis märgitakse, et see pole tänastes oludes võimalik ega majanduslikult mõistlik.
Rohetiigri aasta algul uuendatud energia teekaardis küll arvestatakse eesmärgiga, ent Veske tõdeb, et see pole realistlik. “Tõenäoliselt me ei jõua sinna 2030. aastaks, reaalne elu on midagi muud,” ütles ta ja lisas, et olemasolevate taastuvate allikatega suudame katta pool tarbitavast elektrist.
8
teravatt-tundi on Eesti aastane elektri tarbimine.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Seotud lood
Saates tuleb juttu hetkel väga põletavast teemast – kaitsetööstusest ja sellest, kus toimub kaitsetööstuse ja rohetehnoloogia sümbioos. Skycorp Technologies'i tegevjuht Marek Alliksoo leiab, et kogu kaitsetööstuse jätkusuutlikumaks muutumine kaasneb möödapääsmatult tänapäeva kaitsevajadustega.
Kümme aastat pärast Pariisi kokkuleppe sõlmimist plaanivad riigid endiselt toota üle kahe korra rohkem fossiilkütuseid, kui kliimasihid lubaks.
Euroopas tegutsev konservatiivse riskiga rahastusplatvorm Letsinvest ja litsentseeritud kauplemis- ja arveldussüsteem Axiology hakkavad tegema koostööd, et võimaldada ettevõtetel lihtsamalt ja tõhusamalt võlakirjaemissioone jaotada ning investoritel neid omandada.