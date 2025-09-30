Tagasi 30.09.25, 15:22 Andres Veske: tuumajaam on mõttetult koormav Aastaks 2030 pole võimalik toota nii palju taastuvelektrit, kui Eestis aastas tarbitakse, tõdeb Rohetiigri eestvedaja Andres Veske. Päikse ja tuule kõrval näeb ta potentsiaali põlevkiviõlis, kuid tuumajaama rajama ei kipu.

Kõige suuremateks takistusteks energeetika arendamisel nimetab Rohetiigri eestvedaja Andres Veske aeglaseid planeeringuid ja NIMBY-mentaliteeti.

Foto: Rohetiiger SA

Energeetikasektor peaks aina vähem sõltuma riiklikest toetustest, ütles Rohetiigri nõukogu esimees Andres Veske , kes on varem juhtinud Utilitase soojusfirmasid ning Viru Keemia Gruppi (VKG) kuuluvaid energiafirmasid. “Kui mingi turg on Euroopas nässu keeratud, siis on see kindlasti energiaturg,” viitas ta rohkele subsideerimisele.

Toetuste vähenemist näeb ette ka uus, veel vastu võtmata energiamajanduse arengukava (ENMAK) aastani 2035, kus kirjutatakse, et taastuvenergia subsiidiumid võiksid kaduda viie kuni kümne aasta pärast.

Arengukava toob veel ühe olulise muutuse. Nimelt peab elektri hind Eestis jääma aastast 2035 alla Läänemere-äärsete riikide keskmist. Vastutuse selle eest pani riik Elering ile. Veske tervitab seda otsust.

Küll aga loobub riik eesmärgist toota 2030. aastaks kogu tarbitav elekter taastuvenergiast. ENMAKis märgitakse, et see pole tänastes oludes võimalik ega majanduslikult mõistlik.

Rohetiigri aasta algul uuendatud energia teekaardis küll arvestatakse eesmärgiga, ent Veske tõdeb, et see pole realistlik. “Tõenäoliselt me ei jõua sinna 2030. aastaks, reaalne elu on midagi muud,” ütles ta ja lisas, et olemasolevate taastuvate allikatega suudame katta pool tarbitavast elektrist.