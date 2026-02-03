Fermi Energia juht: tuumajaamaplaan liigub edasi ja erilist vastutuult pole seni tunda

Septembris otsustas Viru-Nigula vallavolikogu häältega kümme viie vastu korraldada eelläbirääkimistega pakkumismenetluse Madala kinnistu reserveerimiseks võimaliku tuumajaama rajamiseks. Nüüd aga on puhumas uued tuuled.
Aastaks 2030 pole võimalik toota nii palju taastuvelektrit, kui Eestis aastas tarbitakse, tõdeb Rohetiigri eestvedaja Andres Veske. Päikse ja tuule kõrval näeb ta potentsiaali põlevkiviõlis, kuid tuumajaama rajama ei kipu.
Tuumajaama rajada plaaniv Fermia Energia esitas suve hakul Viru-Nigula vallale taotluse hoonestusõiguse seadmiseks vallale kuuluvale Madala kinnistule. Vallavanem märkis, et parim lahendus on hoopis võlaõigusleping.