Äripäev 08.09.2022

Tormihoiatus logistikutele: Hiina mõju Euroopa tarneahelates kasvab

Hiina suured logistikafirmad on üha enam Euroopas kanda kinnitamas, et globaalseid tarneahelaid paremini enda kontrolli alla saada. „Kindlasti tuleb ka mitmeid üleostmisi, mis on tõsine tormihoiatus siinsetele logistikafirmadele,“ tõdes Aberg Expressi juht ja omanik Kaspar Soidla saates „Ärikliendid roolis“.

