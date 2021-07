Õllest jalgratasteni: toormekriis toob kuni 35% hinnatõusu

Pakendikeskuse ostujuhi Nikolai Levanini sõnul on pakkematerjalide hinnad tõusnud 5-35%, mis jõuab ühel või teisel viisil ka tarbijani. Rataste hinnatõus on olnud 5-10% ning käsitööõllel on hinnasurve küll olemas, kuid seda püütakse võimalikult kaua tagasi hoida. Siiski on hinnad pruulikoja restorani poolel tõusnud 20-50%.

Pakendikeskuse ostujuhi Nikolai Levanini sõnul on pakkematerjalide hinnad tõusnud 5-35%, mis jõuab ühel või teisel viisil ka tarbijani. Rataste hinnatõus on olnud 5-10% ning käsitööõllel on hinnasurve küll olemas, kuid seda püütakse võimalikult kaua tagasi hoida. Siiski on hinnad pruulikoja restorani poolel tõusnud 20-50%.