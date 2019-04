Eesti mobiilimängude tootjad rallivad edu poole

Mobiilimängude tootja Creative Mobile OÜ käive kasvas aastaga kolmandiku võrra ning selleks aastaks prognoosib ettevõtte asutaja Vladimir Funtikov lausa poole suuremat käivet.

"See, et mängud, mis on turul olnud mitu aastat, hakkavad hiljem kasvama, võib tunduda kummaline, aga meie valdkonnas on see täiesti normaalne," ütles Funtikov.