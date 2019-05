Alexela põlevkiviäri jätkab kahjumis

Kiviõli keemiatehas. Foto: Postimees/Scanpix, Eero Vabamägi

Viimati 2014. aastal kasumis olnud Alexela Groupi kuuluv kontsern Kiviõli Keemiatööstuse Varad OÜ jäi eelmisel aastal 2,68 miljoni euroga kahjumisse. Samas võrreldes aasta varasemaga on kahjum rohkem kui viis miljonit eurot väiksem, kui puhaskahjumi number oli 8,05 miljonit eurot.

Ettevõte kirjutab majandusaasta aruandes, et majandustegevuse näitajad on tugevalt mõjutatud varasematel aastatel sõlmitud madalate hindadega tulevikutehingutest, eelmistel perioodidel edasi lükatud kapitaalremontide kulude kasvust kui ka CO2 kvootide, põlevkivi ressursitasu ja diislikütuse hinna tõusust. Samuti on suur osa grupi tuludest otseselt sõltuv maailmaturu õlihindadest.