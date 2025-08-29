Tagasi 29.08.25, 00:58 Novo Nordisk pani Taani majanduskasvu lootustele põõna Taani kavatseb kärpida ametlikku majanduskasvu prognoosi enam kui poole võrra, sest farmaatsiatööstuse, peamiselt Novo Nordiski ekspordiväljavaated on oodatust nõrgemad, teatas Bloomberg.

Novo Nordiski peakorter.

Foto: Novo Nordisk

Bloombergi nähtud Taani valitsuse dokumentide kohaselt on kavas kärpida tänavune SKT kasvu prognoos 1,4 protsendini varem oodatud kolmelt protsendilt. Dokumentides on viidatud USA tollitariifidele ja farmaatsiatööstuse vähenenud ekspordiväljavaadetele kui kärpe põhjustele, avaldas agentuur.