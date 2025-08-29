Novo Nordisk pani Taani majanduskasvu lootustele põõna

Bloombergi nähtud Taani valitsuse dokumentide kohaselt on kavas kärpida tänavune SKT kasvu prognoos 1,4 protsendini varem oodatud kolmelt protsendilt. Dokumentides on viidatud USA tollitariifidele ja farmaatsiatööstuse vähenenud ekspordiväljavaadetele kui kärpe põhjustele, avaldas agentuur.
Taani ravimigigant Novo Nordisk teatas käibekasvust, mida vedas peamiselt kaalulangetusravimite müük. Samal ajal kaotas ettevõte tiheneva konkurentsi tõttu turuosa diabeediravimite segmendis, selgub ettevõte kvartaliaruandest.
Eesti tööportaale külastati viimase 12 kuu jooksul 33,3 miljonit korda, millest tervelt pooled külastustest tehti CVKeskus.ee tööportaali, näitab veebianalüütika ettevõtte Similarweb värske statistika.