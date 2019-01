Kümnendi tüli maade pärast tüürib karmi otsuseni

Kiviõli Keemiatööstuse kaevandamist hakkab riik toetama sundvõõrandamise abil. Foto: Liis Treimann, Postimees/Scanpix

Eeloleval neljapäeval valmistub valitsus astuma otsustavaid samme, et sundvõõrandada maad, mille alust põlevkivi Kiviõli Keemiatööstus on püüdnud aastaid tulutult kätte saada. Ebatavaline lahendus, aga ka ebatavaline tüli, mille juured ulatuvad 2006. aastasse.

Tüli on iseenesest tõsine. Kiviõli Keemiatööstusel on kaevandusluba mäeeraldisele – põlevkivikarjäär, kus enam kui pool järelejäänud põlevkivivarust jääb kinnistutele, mis ei kuulu ei riigile ega ettevõttele ja mille kasutamiseks nad omanike käest luba ei saa. Kui põlevkivi kätte ei saa, siis on kasutatava varu ammendumisel 2022–2023 aastal ettevõtte sulgemine täiesti päevakorral. Sellel omakorda on rasked tagajärjed Kiviõli linnale. Soovi, et riik need kinnistud sundvõõrandaks, on ettevõte avaldanud juba aastast 2009.